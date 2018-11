Umfrage: Die größte Angst der US-Amerikaner sind nicht Russen sondern korrupte US-Politiker (Video)

Russische Einmischung, Einwanderung, Nationalismus, Genderfragen: Glaubt man den US-Medien, bewegen sich die größten Ängste der US-Amerikaner um diese Fragen. Tatsächlich ist es die Korruption ihrer Politiker, die die Menschen am meisten fürchten.

Sieht man sich in den US-amerikanischen Medien um, so scheinen sich die größten Sorgen der Menschen um russische Einmischungen, Migranten, Nationalisten und Genderbelange zu drehen. Doch die Journalisten berichten offenbar an der Realität der Menschen vorbei. Laut einer neuen Meinungsumfrage sind korrupte Politiker die größte Angst der US-Amerikaner. Und das jetzt schon das vierte Jahr in Folge. Gründe für solche Ängste werden den Menschen täglich aufs Neue gegeben. Korruption scheint in der US-Politik eine Alltagserscheinung zu sein. Auch US-Präsident Trump ist alles andere als ein gutes Beispiel.