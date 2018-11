USA: Neues Wahlsystem soll Zweiparteien-Herrschaft brechen (Video)

Quelle: Reuters

In den USA gilt das Mehrheitswahlrecht. Ein System, in dem sich die immer gleichen zwei Parteien an der Regierung abwechseln. Drittparteien haben keine Relevanz, weil kleine Parteien durch das Wahlrecht kaum eine Chance auf Erfolg haben.