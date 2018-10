Donald Trump – Nationalist und Globalist (Video)

Quelle: www.globallookpress.com In jedem dritten Land der Welt gibt es mindestens einen US-Militärstützpunkt. Ist dies etwa kein globaler Anspruch? Im Bild: US-Präsident Donald Trump mit US-Verteidigungsminister James Mattis (links) und dem Chef des Generalstabes General Joseph F. Dunford (rechts) in seinem Kabinett.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Houston erklärte US-Präsident Donald Trump am Montag unter tosendem Applaus, er sei ein "Nationalist". Eine deutliche Positionierung in der Endphase des Wahlkampfs, direkt vor den Zwischenwahlen.