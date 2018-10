Live-Updates: Briefbombenserie in den USA

Quelle: Reuters © Kevin Coombs Polizei lässt einen Passanten durch die Absperrung vor dem Time Warner Center, New York, 24. Oktober 2018.

Eine Paketbombe wurde an das Time Warner Center in New York geschickt, dem Redaktionssitz von CNN. Zuvor wurden am Mittwoch bereits Pakete mit Sprengvorrichtungen an das Haus von Hillary und Bill Clinton sowie das Büro von Barack Obama geschickt. Am Dienstag wurde ein Sprengsatz im Briefkasten von George Soros entdeckt.