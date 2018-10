Zum Schutz der Frauen: "Hexen" verfluchen Richter Brett Kavanaugh (Video)

Quelle: Reuters © Shannon Stapleton Eine Nachbildung von Brett Kavanaugh für die Hexerei, Catland Buchladen in Brooklyn, New York, USA, 21. Oktober 2018

In New York haben "Hexen" den neuen Richter am Obersten Gerichtshof verflucht, dem sexuelle Vergehen vorgeworfen werden. Die schwarze Magie soll mehr Gerechtigkeit für Frauen bringen, denen Unrecht angetan wurde. Gegen den Fluch will ein Priester mit Gebeten angehen.