Kurz vor den Zwischenwahlen – Die Gespalteten Staaten von Amerika (Video)

Lautstarker Protest: Vor der geplanten Abstimmung des US-Senats über die Bestätigung des nominierten Kandidaten für den Supreme Court, Brett Kavanaugh, versammelten sich am 6. Oktober zahlreiche Demonstranten vor dem US-Kapitol in Washington.

In wenigen Wochen finden in den USA Kongresswahlen statt. Das politische Klima wird immer rauer. Selbst Spitzenpolitiker geben nicht einmal mehr vor, dem politischen Gegner den nötigen Respekt entgegenzubringen. Nach den Wahlen könnte die Kluft tiefer werden.

Die Zwischenwahlen in den USA stehen am 6. November an. Die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft hat sich zuletzt durch den wochenlangen erbitterten Streit um den wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe umstrittenen Richter-Kandidaten Brett Kavanaugh noch weiter verschärft. Eine politische Diskussion ist fast nicht mehr möglich.

Mehr zum Thema - Gallup-Umfrage: US-Bürger haben kein Vertrauen mehr in Medien und politische Institutionen

Mit Demokratie im herkömmlichen Sinne haben die Wahlen in den USA nicht mehr viel zu tun. Meinungen werden zensiert, Andersdenkende niedergebrüllt, Politiker, deren persönliche Daten online veröffentlicht werden, fürchten um ihre Sicherheit. Nur eines haben alle noch gemeinsam: den Hass.