US-Armee mit Nachwuchsproblem: 6.500 neue Rekruten fehlen dieses Jahr

Quelle: Reuters © Brendan McDermid Werbung für die US-Armee auf einer Jobmesse in New York, USA, 27. März 2013.

Das fiskalische Jahr der US-Armee endet am 30. September. Die Bilanz sind 6.500 fehlende Neuzugänge. Lediglich 70.000 neue Rekruten waren bereit für das Militär. Neue Werbekampagnen sollen den Trend stoppen. Nur jeder achte junge US-Amerikaner will in der Armee dienen.