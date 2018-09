LOL, WTF und NBD bald auch auf Seifen und Reinigungsmitteln?

Quelle: AFP © Mike Coppola Der US-amerikanische Konzern Procter & Gamble versucht die Kunden von morgen schon früh zu umgarnen und will dafür sogar Akronyme wie LOL, OMG etc. patentieren lassen.

Die Abkürzungen der Jugend in sozialen Netzwerken treiben Eltern und Großeltern bisweilen in den Wahnsinn. Ein US-amerikanischer Konsumgüterhersteller will nun Abkürzungen als Markennamen schützen lassen, um so Produkte für junge Kunden attraktiver zu machen.