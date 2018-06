USA, hört die Signale! Erfolgreicher Aufstand gegen Clinton-Flügel in der Demokratischen Partei

Quelle: AFP Kommt da was? Es sieht nach einem Generationswechsel bei den Demokraten aus.

Bei den Vorwahlen für die Wahlen zum US-Kongresses hat sich in der Demokratischen Partei eine Außenseiterin durchgesetzt. Die 28-jährige Sozialistin Alexandria Ocasio-Cortez gewann in New York überraschend gegen den zehnmaligen Kongressabgeordneten Joseph Crowley.