USA: Der Krieg gegen RT geht in die nächste Runde

Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press

Ein neuer Gesetzentwurf soll die Rolle von ausländischen Staatssendern in den USA "noch transparenter" machen. RT musste sich in den USA schon im Jahr 2017 als "ausländischer Agenten" registrieren lassen – doch das genügt einigen Hardlinern in Washington noch nicht.