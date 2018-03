New York ernennt "Nachtbürgermeisterin" für gutes Zusammenspiel von Bars und Clubs

Quelle: Reuters

Für das reibungslose Zusammenspiel von städtischen Behörden und Clubs, Bars und Cafés ist in New York künftig die neue Nachtbürgermeisterin Ariel Palitz zuständig. er offiziell als «Senior Executive Director of the Office of Nightlife» bezeichnete Posten wurde neu geschaffen, um Gesetze zur Clubszene zu verbessern.