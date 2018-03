Bill Gates: Weitere Finanzkrise wie die von 2008 wird "mit Gewissheit" kommen

Die Folgen der Finanzkrise von 2008 sind bis heute spürbar - so durch Rezession und den Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen. Laut Microsoft-Mitbegründer Bill Gates steht eine weitere Krise in ähnlichem Ausmaß bevor. Der genaue Zeitpunkt sei bisher unklar.

Während einer "Ask Me Anything " (Frag mich irgendwas)-Runde auf der Plattform Reddit wurde Bill Gates vor einigen Tagen gefragt, ob den Vereinigten Staaten in naher Zukunft eine ähnliche Krise wie 2008 bevorsteht. Seine Antwort lautete

Ja. Es ist schwer zu sagen, wann, aber das ist eine Gewissheit."

Gates fügte hinzu: "Glücklicherweise haben wir das einigermaßen gut überstanden. Warren hat darüber gesprochen, und er versteht dieses Gebiet viel besser als ich."

Sowohl Gates als auch sein langjähriger Freund Warren Buffett zeigten sich generell optimistisch im Blick auf die Zukunft der US-Wirtschaft. In einem Essay für das Time Magazine meinte Buffett, dass Jahre des Wachstums "zweifellos vor uns liegen" und "die meisten amerikanischen Kinder weitaus besser leben werden als ihre Eltern".

Jüngst wurde Bill Gates durch Amazon-Gründer Jeff Bezos von Platz Eins der Liste der reichsten Menschen der Welt verdrängt.

