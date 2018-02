Nach Schulmassaker in Florida: Russische Trolle sollen mal wieder Zwietracht säen (Video)

Folgt man der Argumentation von US-Medien und Politikern, so trachten die omnipräsenten russischen Trolle vor allem danach, die amerikanische Gesellschaft in ihrem Zusammenhalt zu zerstören. Eine Gesellschaft, die polarisiert ist wie kaum eine andere.

In den USA stehen bei allen wichtigen Themen zwei Lager unversöhnlich gegenüber. Nach dem Massaker an einem Gymnasium in Florida ist in den USA derzeit ein wieder die Diskussion um das lockere Waffenrecht entflammt. Und auch hier verorten die Protagonisten russische Trolle am Werk. Die Russen und ihre Bots und Trolle sind zum Blitzableiter einer zerstörten Gesellschaft geworden.