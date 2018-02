"Bot-Säuberung" gegen "russische Agenten": Twitter sperrt konservative Accounts

Im Zuge einer von Twitter erklärten "Bot-Säuberung" hat das Unternehmen eine nicht näher genannte Anzahl von Accounts dauerhaft gesperrt. Einige der betroffenen User, die kurzerhand zu "russischen Agenten" erklärt wurden, haben sich bei RT gemeldet und erklärten, Twitter geht es in Wirklichkeit darum, konservative Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Zudem kündigte Twitter an, die angebliche Einmischung des Kreml in die Politik des Westens zu unterbinden.



Journalisten von "Project Veritas" haben sich in der Vergangenheit bereits mit dem Gebaren der großen sozialen Netzwerke befasst. Dort wird offenbar häufig gemäß der eigenen Ideologie gelöscht und gesperrt.