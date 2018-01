Größter Skandal der US-Geschichte? Geheimes Memo sorgt für Aufregung [Video]

Ein derzeit noch geheimes Memo sorgt seit einiger Zeit für Unruhe in der US-amerikanischen Politik. Der Inhalt des Memos ist bis dato nur den Mitgliedern des Geheimdienstausschusses des US-Kongresses bekannt.

Dieser Ausschuss hat nach langem hin und her nun dafür gestimmt, das Memo zu veröffentlichen.

Angeblich geht es in dem Memo um die Versuche des US-Justizministeriums und des FBIs, Präsident Trump zu unterminieren.

Das Memo könnte auch ein anderes Licht auf die vermeintliche Einmischung Russlands in US-Angelegenheiten werfen. Sollten sich die Behauptungen als wahr herausstellen, so handelte es sich um einen der größten politischen Skandale in der US-Geschichte.