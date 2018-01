Popstar Moby und seine Geheimdienstfreunde - Negative Trump-Posts auf Bitten des CIA [mit Video]

Quelle: Reuters © Bob Strong Pop-Star Moby

Bei einem Interview mit Pop-Star Moby zu seinem neuen Album "Everything Was Beautiful and Nothing Hurt" ging es weniger um die Musik als um Trump und Russland. Moby hatte sich mit CIA-Leuten angefreundet, die ihm rieten, seine Popularität in deren Namen zu nutzen.