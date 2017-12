USA: Lebenserwartung sinkt durch Drogenkrise

Quelle: Reuters © Bryan Woolston Tabletten, Ohio, USA, 21. Juni 2017.

Im zweiten Jahr in Folge sinkt die Lebenserwartung der Amerikaner im Zuge der Drogenkrise. Besonders Amerikaner im jungen und mittleren Alters sterben an den Drogen. Die Lebenserwartung liegt nun bei 78,6 Jahren. Ein ungewöhnlicher Trend in Industrieländern, schuld hat die Pharmaindustrie.