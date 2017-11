"Es ist okay weiß zu sein" - Internetportal "4chan" trollt wieder [Video]

© Screengrab/YouTube

In den USA sind an Universitäten landesweit Poster, Flyer und Aufkleber mit der Aussage "It's ok to be white" aufgetaucht. Es ist unbekannt, wer genau für die Verteilung verantwortlich ist. Die Aktion selber geht jedoch auf die Webseite "4chan" zurück.