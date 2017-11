Kein Ende in Sicht: "Anti-Terror-Krieg" der USA verschlang seit 2001 fast 7 Billionen US-Dollar

Der sogenannte Krieg gegen den Terror kostete bisher die US-amerikanischen Steuerzahler bisher 6,7 Billionen Dollar kosten. Eine gigantische Summe, ohne das ein Ende in Sicht ist. Keine der bekämpften Terrorgruppen wurde besiegt, neue entstanden und ganze Staaten wurden zerstört.

In Afghanistan, dem Land, in dem 2001 der Krieg gegen den Terror begann, will die NATO nun zusätzliche Truppen stationieren. Deutlicher kann das Scheitern des vermeintlichen Kriegs gegen den Terror nicht zum Ausdruck gebracht werden. Eine fudamentale Änderung der Strategie ist von Nöten.