George W. Bush über Cheney und Rumsfeld: "Haben keine einzige gottverdammte Entscheidung getroffen"

Quelle: Reuters © Brendan McDermid Hat Redebedarf: Ex-Präsident George W. Bush.

In einem Gespräch für ein Buch, das nächste Woche in den USA erscheinen wird, hat Ex-Präsident George W. Bush in derben Worten die Passivität mehrerer Kabinettsmitglieder kritisiert. Auch der amtierende Präsident Donald Trump kommt nicht gut weg.