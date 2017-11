US-Präsident Trump: Keine Veranlassung, um das Waffenrecht zu ändern

Quelle: Reuters Bei dem Angriff auf eine Kirche am Sonntag kamen 26 Menschen ums Leben.

US-Präsident Donald Trump sieht auch nach dem Massaker in einer Kirche in Texas vorerst weiter keine Veranlassung, über eine Änderung des Waffenrechts in Amerika nachzudenken. Er äußerte sich am Rande seines Staatsbesuch in Südkorea.