USA: Die schlimmsten Amokläufe der letzten Jahre - Zeitabstände werden immer kürzer [Video]

Quelle: Reuters © Jay Janner

Der neuste Angriff auf eine Kirche in Texas ist kein Einzelfall. Häufiger als in anderen Ländern, greifen in den USA Täter mit mentalen Problemen zur Waffe und bringen wahllos Menschen um. Trotzdem ändert sich nichts an den Waffengesetzen.