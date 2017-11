Der Attentäter von New York: Eine Frau, zwei Kinder, schweigsam und unauffällig

Quelle: Reuters © Reuters Bei einem Attentat mit einem Kleinlaster in New York hat Sayfullo Saipov am Dienstag acht Menschen getötet.

Nachbarn beschreiben den Attentäter, der am Dienstag in New York einen Terroranschlag verübte, als ruhig und unauffällig. Die Wohngegend mit einem hohen Migrantenanteil sowie die örtliche Moschee geraten nun in den Fokus der Sicherheitsorgane.