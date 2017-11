Flüchtlinge in Manus sammeln Regenwasser - UN fordert Australien zu Hilfe auf

Die Situation im offiziell geschlossenen australischen Flüchtlingslager auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus spitzt sich zu. Die Menschen in dem Lager würden Mülleimer benutzen, um Regenwasser aufzufangen, wie einer der Flüchtlinge am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die australische Regierung hatte dem Lager am Dienstag Strom und Wasser gesperrt. Die letzte Nahrungsration hatten die Bewohner am Sonntag erhalten.