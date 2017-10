Skandal um Eminems Rap gegen den "rassistischen Opa" Trump

Quelle: Reuters

In einem 4,5 Minuten langen Freestyle-Rap-Lied, das im Rahmen der BET Hip Hop Auszeichnungen vom 10. Oktober heftig in den US-Medien diskutiert wird, griff der US-Rapper Eminem den US-Präsidenten scharf an. Die Amerikaner rief er dazu auf, sich nicht in Minderheiten zersplittern zu lassen sondern sich gemeinsam gegen Trump zu stellen. Trump bezeichnete er als 94 Jahre alten Opa und bezichtigt ihn, das Militär nicht zu respektieren.