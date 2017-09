Erdbeben der Stärke 5,7 in Nordkalifornien

© © USGS

Ein Erdbeben der Stärke 5,7 erschütterte am Freitag Nordkalifornien im Pazifischen Ozean, so der U. S. Geological Survey (USGS). Das Beben waren sehr flach, was die Auswirkungen verstärkte.