„Wir sind im Krieg:“ Filmstar Morgan Freeman wettert gegen Russland und Trump

Quelle: Reuters

„Wir sind angegriffen worden. Wir sind im Krieg“. So fängt Morgen Freeman seine Erzählung in einem Werbeclip an. Am Ende des Videos ruft er US-Präsident Donald Trump dazu auf, die angeblich von Russland begangene Manipulation der US-Wahlen reumütig einzugestehen.