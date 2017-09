Schwarzer Rauch über russischem Konsulat in San Francisco nun Sache der US-Umweltbehörde

© Screenshot CBS News/Youtube Ein neuer Papst wurde dort definitiv nicht gekürt: Rätselraten um Rauch über dem russischen Konsulat in San Francisco, USA, 1. September 2017.

Der "russische Agressor" avanciert nun auch zum Umweltsünder. Am 31. August ordneten die USA die Schließung des russischen Konsulats in San Francisco an. Schwarzer Rauch stieg aus dem Gebäude auf, Ursache unbekannt. Nun wird dieser zum Fall der Umweltbehörde.