Trumps Kampf gegen den Schutz der Dreamer für die Sicherheit der USA

Quelle: Reuters © Jose Luis Gonzalez Ein Aktivist bemalt die mexikanische Mauer, Ciudad Juarez, Mexiko 26. Februar 2017

Trump will das Programm zum Schutz der "Dreamer", zur Sicherheit seines Landes, aufkündigen. Dieses bot Kindern, die ohne Papiere in die USA kamen, den Schutz vor Abschiebungen. Für den Justizminister ist das Programm verfassungswidrig. In New York kam es zu Protesten mit Festnahmen.