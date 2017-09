USA: Die Medien entdecken die Antifa

Quelle: Reuters © Stephen Lam

Seit den Zusammenstößen zwischen linken und rechten Demonstranten am vergangenen Wochenende in Berkeley, hat sich der Narrativ der US-Medien verändert. Bisher wurde die Rolle der Antifa in der Berichterstattung über politische Gewalt im Land positiv dargestellt.