Donald Trump zunehmend unbeliebter – seine Gegner allerdings auch

Laut einer Gallup Umfrage sind die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump nach nur sieben Monaten seiner Amtszeit auf 32 Prozent gefallen. Dies mache ihn zum unbeliebtesten US-Präsidenten aller Zeiten.

Die politischen Gegner des Präsidenten scheinen nicht in der Lage zu sein, aus dieser Schwäche einen Nutzen zu ziehen. Sie zeigen sich, im Gegenteil, selber schwach. Der Wert der Demokraten ist mit 42 Prozent beinahe so schlecht, wie der des Präsidenten. Und das in der Opposition.

Die Umfragewerte spiegeln sich auch im Spendenaufkommen der Demokraten wieder. Einfach nur gegen Trump zu sein, scheint beim Wähler nicht gut anzukommen.