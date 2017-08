Trumps neue Afghanistan-Strategie: In bester US-Tradition

Quelle: Reuters © Reuters

Was er auch tut, US-Präsident Donald Trump steht immerzu in der Kritik. Und das von allen Seiten. Auch sein jüngster Aufruf an die Bevölkerung der USA, rassische und ethnische Gräbern zu überwinden, findet bei seinen Gegnern kein Gehör.