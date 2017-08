Bannon zurück in der Breitbart-Redaktion: „Werden Opposition zermalmen“

Quelle: Reuters Mutmaßlich noch immer ziemlich beste Freunde. US-Präsident Donald Trump (L) und Breitbart-Chef Steve Bannon

Nach dem Verlust des Postens als Trumps Chefstratege, ist Steve Bannon wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt - dem Nachrichtenportal Breitbart. Entgegen bisheriger Spekulationen, will er von dort "in den Krieg" für Trump ziehen.