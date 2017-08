Donald Trumps Regulierungsberater Carl Icahn quittiert seinen Dienst

Quelle: Reuters Donald Trumps Regulierungsberater Carl Icahn quittiert seinen Dienst

Nach dem der Chefstratege des US-Präsidenten, Stephen Bannon, sein Amt in der US-Administration am Freitag niedergelegt hatte, verabschiedete sich am selben Tag ein zweiter prominenter Präsidentenberater aus dem Team von Donald Trump: Der Finanzinvestor Carl Icahn, der das Weiße Haus auf individueller Basis in Sachen Deregulierung beriet, beendete seine Tätigkeit.