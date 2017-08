Trump zu Charlottesville: Vor, zurück, zur Seite weg....

Quelle: Reuters

Nach den Ereignissen in Charlottesville reißt die Kritik an Präsident Trump nicht ab. Auf einer Pressekonferenz gab der Präsident zu verstehen, dass es nicht nur eine "Alt Right", sondern auch eine "Alt Left" gebe. Diese habe am Samstag mit Knüppeln in der Hand eine genehmigte Demonstration angegriffen.