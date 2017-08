US-Außenministerium: Russland ist schuld an den schlechten Beziehungen

Quelle: Reuters

Nur kurz nach der Unterzeichnung des neuen Sanktionsgesetzes erklärt das US Außenministerium, Russland sei schuld an den schlechten bilateralen Beziehungen. Selbst in der US-Regierung sehen das nicht alle so.