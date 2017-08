Tomatenzüchter sind verdächtig: US-Richter rügt Polizeieinsatz gegen unbescholtene Bürger

Quelle: Reuters © Reuters Kein Kriegseinsatz: Mitglieder einer SWAT-Einheit bewachen eine Demonstration in Minnesota, auf der gegen Polizeigewalt protestiert wird.

Der Kauf von Utensilien für Tomatenzucht in einem Baumarkt kann Verdacht erregen. Denn die erworbenen Geräte könnten auch für den Hanfanbau verwendet werden. So dachte es sich zumindest die Polizei in Missouri, die ein SEK gegen eine Hobby-Gärtner-Familie ausrücken ließ.