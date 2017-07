US-Sänger Kid Rock will in die Politik: "Ich habe kein Problem, meine Shirts zu verkaufen"

Quelle: Reuters © Eduardo Munoz Kid Rock in Brooklyn, New York, USA, 8. April 2017.

Kid Rock stellt sich als Senatorenkandidat zur Verfügung, wenn es die Öffentlichkeit so will. In der Zwischenzeit soll eine Organisation ins Leben gerufen werden, die sich gegen die Politikverdrossenheit der US-Bürger stellt und sie zum Wählen ermutigt.