„Wie bei Ebay“ - Pentagon verkauft Militärausrüstung an Fake-Polizei

Quelle: Reuters © Reuters

Das US-Verteidigungsministerium übergab Rüstungsgüter in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar an eine einheimische Polizeidienststelle. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Doch die Dienststelle existierte gar nicht – das Pentagon fiel auf eine Fake-Webseite herein.