Kanada: 8 Millionen US-Dollar Entschädigung für ehemaligen Guantanamo-Häftling

Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press In dem Gefangenenlager auf Guantanamo sind derzeit 41 Menschen inhaftiert.

Für seine Inhaftierung und die in Guantanamo erlittene Folter bezahlt die kanadische Regierung an Omar Khadr eine Summe von 8 Millionen US-Dollar als Entschädigung. Khadr wurde als 15-jähriger von US-Spezialeinheiten in Afghanistan gefangen genommen und nach Bagram gebracht.