CIA-Tirade: Anfrage von RT löst Schlagabtausch zwischen Assange und US-Geheimdienst aus

Julian Assange bezeichnete die CIA als "gefährlich inkompetent". Der US-Auslandsgeheimdienst habe "Terroristen bewaffnet, Demokratien zerstört und Diktaturen befördert", so der Gründer von WikiLeaks. Zuvor hatte die CIA ihn als "Freund von Terroristen" verunglimpft. Auslöser des Schlagabtauschs war eine Anfrage von RT an den Geheimdienst bezüglich dessen Hackermethoden.

"Diktatoren und Terroristen haben keinen besseren Freund in der Welt als Julian Assange, ihre Privatsphäre ist die einzige, die er schützt", äußerte sich CIA-Sprecherin Heather Fritz Horniak daraufhin in einer E-Mail. RT hatte den Geheimdienst zuvor um eine Stellungnahme zur Aussage seines ehemaligen Mitarbeiters Ray McGovern gebeten.

Dieser arbeitete insgesamt 27 Jahre lang als Analyst für die CIA. Angesichts der Fähigkeiten seines ehemaligen Arbeitgebers, digitale Fingerabdrücke zu verfälschen, bezweifelt McGovern die gegen Russland erhobenen Hacker-Vorwürfe im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen.

Könnte es sein, dass der 'russische Hack' in Wirklichkeit von John Brennan durchgeführt wurde? Wenn ich wetten müsste, dann darauf, dass genau das der Fall war", sagte McGovern in der RT-Sendung Going Underground.