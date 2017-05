Erdogan in Washington: Zusammenstöße bei Protesten vor dem Weißen Haus

Quelle: Reuters Prokurdische Demonstranten vor dem Weißen Haus.

Beim Besuch Erdogans in Washington ist es zu Zusammenstößen gekommen. Die Gespräche selber seien jedoch gut verlaufen. Die USA stecken in Syrien in einer politischen Zwickmühle. Türkei und Kurden sind zutiefst verfeindet, jedoch beide Alliierte der Vereinigten Staaten.