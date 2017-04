USA: Hinrichtung nach Henkersmahlzeit zweimal hintereinander abgesagt

Als einer der wenigen Staaten in der Westlichen Wertegemeinschaft setzen die USA noch immer die Todesstrafe ein. Und häufig läuft einiges schief. Häftlinge, die zu Tode röcheln oder nach über 40 Minuten erst an einem Herzinfarkt sterben. Widerwillige Gerichte. Abgelaufene Giftmischungen.

Pharmaunternehmen, die sich weigern, ihre Produkte für das Töten freizugeben. Gouverneure, die ihre Bereitschaft zu Töten medienwirksam in Szene setzen und Prominente, die dagegen protestieren. Ein zynisches Schauspiel im Land of the Free & Home of the Brave.