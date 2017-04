CIA-Chef rastet aus: WikiLeaks ist "feindlicher Geheimdienst", Assange und Anhänger sind "Teufel"

Pompeo sprach am Donnerstag auf einer Veranstaltung des "Zentrums für Strategische und Internationale Studien" (CSIS) in Washington. Dort ging er zum Generalangriff gegen WikiLeaks über. Julian Assange beschuldigte er, auf der "falschen Seite der Geschichte" zu stehen. Der WikiLeaks-Gründer strebe danach, den USA, der Freiheit und der Demokratie zu schaden.

Es ist Zeit, laut zu sagen, was WikiLeaks wirklich ist: Ein nicht-staatlicher, feindlicher Geheimdienst, den staatliche Akteure wie Russland oft unterstützen", erklärte der CIA-Chef.

CIA Dir. Pompeo just called Wikileaks "a non-state hostile intelligence service". Trump in Oct.: "I love Wikileaks" https://t.co/6wMyaJnBAE pic.twitter.com/UoVIV6EDCk

Auch RT war ein Ziel des US-amerikanischen Geheimdienstdirektors.

Diesen unbewiesenen Vorwurf hatte das Wahlkampfteam von Hillary Clinton im Oktober letzten Jahres in die Welt gesetzt, als RT über die täglichen Enthüllungen der Emails des Clinton-Wahlkampfleiters John Podesta berichtete.

Würde Assange in den 1930er Jahren leben, wäre er auf der "falschen Seite der Geschichte", da er "und seinesgleichen heute gemeinsame Sache mit Diktatoren machen", bemerkte der CIA-Chef.

Der CIA-Direktor widersprach dem Argument Assanges, demzufolge WikiLeaks das Recht besitzt, Dokumente, die es erhält, zu veröffentlichen. Das Recht auf Meinungsfreiheit gelte nicht für Nicht-US-Amerikaner.

Julian Assange hat keine Freiheiten des Ersten Zusatzartikels [zur US-amerikanischen Verfassung]", erklärte Pompeo. Der Erste Zusatzartikel garantiert diverse Freiheiten, unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung. "Er sitzt in einer Botschaft in London. Er ist kein US-Bürger."

WikiLeaks-Mitarbeiter seien keine Journalisten, die versuchen, "die US-Regierung ehrlich zu halten", sondern

Leute, die aktiv versuchen, Agenten zu rekrutieren, um US-amerikanische Geheimnisse zu stehlen, mit dem einzigen Beweggrund, den 'American Way of Life' zu zerstören", sagte der CIA-Chef. "Keiner hat das Recht, sich aktiv an dem Diebstahl von US-amerikanischen Geheimnissen zu beteiligen", fügte er hinzu.