USA: Massenproteste gegen Trumps Migrationspolitik weiten sich aus

Quelle: Reuters

Die Proteste gegen Donald Trumps Migrationsdekret gehen weiter - mittlerweile in den gesamten USA. 600 Colleges und Universitäten, darunter auch die New Yorker Universität, haben einen Brief an das Heimatschutzministerium unterzeichnet, der ihre Bedenken über das Dekret zum Ausdruck bringt. RT hat sich in die Zentren der Proteste begeben und mit einigen US-amerikanischen Studenten gesprochen.