Gefangen in der Mainstreamblase: US-Bürger aus Großstädten fallen besonders auf Fake News rein

Quelle: Reuters

Menschen, die in US-amerikanischen Großstädten wohnen konsumieren übermäßig häufig Mainstreammedien. RT-Reporter Caleb Maupin hat bei einer Straßenumfrage in Washington herausgefunden, dass in der Filterblase zahlreiche Fake News ihre Verbreitung finden.