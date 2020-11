US-Arzneibehörde FDA genehmigt Corona-Schnelltest für zu Hause

Es ist ein Produkt des US-Unternehmens Lucira Health und soll nach Angaben des Herstellers umgerechnet etwa 40 Euro kosten. Der Corona-Schnelltest besteht aus einem Probestäbchen, mit dem im Inneren der Nase ein Abstrich vorgenommen wird. Das Stäbchen wird danach in ein kleines Gefäß mit Reagenzien getaucht und in eine Test-Kartusche gesteckt.

In rund 30 Minuten soll anschließend das Ergebniss direkt auf dem beleuchteten Display der Testanlage abzulesen sein. Es wird angezeigt, ob die Person positiv oder negativ auf das SARS-CoV-2-Virus ist.

Ein Test, der vollständig außerhalb eines Labors oder einer Gesundheitseinrichtung durchgeführt werden kann, hatte für die Arzneimittelbehörde FDA zur Bekämpfung der Pandemie immer eine hohe Priorität. Jetzt werden mehr Amerikaner, die möglicherweise an COVID-19 erkrankt sind, in der Lage sein, auf der Grundlage ihrer Ergebnisse sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst und die Menschen in ihrer Umgebung zu schützen", erklärte Jeff Shuren, Fachbereichsleiter der FDA, in einer Pressemitteilung.