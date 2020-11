Biden zeigt sich siegesgewiss: "Wir haben die blaue Mauer wieder aufgebaut"

Präsidentschaftskandidat Joe Biden sieht sich auf dem besten Weg, als Sieger aus den US-Wahlen hervorzugehen. Die US-Amerikaner rief er zur Einheit auf. Schon jetzt habe er damit begonnen, Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu erarbeiten.

Am Freitag Abend rühmte sich der 77-jährige Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, bei einer Rede in seiner Heimat Delaware damit, dass er in den letzten 24 Stunden den anfänglichen Vorsprung von Präsident Donald Trump in mehreren wichtigen Regionen aufgeholt habe. In den Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia, Arizona und Nevada liegt Biden derzeit vor Trump. Der Präsident wird in den USA nicht direkt gewählt, sondern von einer Wahlversammlung (Electoral College) im Dezember. Die Amtseinführung soll am 20. Januar 2021 stattfinden.

Auch am vierten Morgen nach der Wahlnacht gibt es noch keinen Sieger. Am Samstagmorgen fehlen Biden noch 17 Wahlleutestimmen zum Sieg.

Biden:

Schauen sie nur, was seit gestern passiert ist. Vierundzwanzig Stunden waren wir in Georgia im Rückstand, jetzt liegen wir vorne und werden diesen Staat gewinnen. Vor vierundzwanzig Stunden waren wir in Pennsylvania im Rückstand, jetzt sind wir in Führung, und wir werden Pennsylvania gewinnen. Wir haben noch keine endgültige Siegesgewissheit, aber die Zahlen sprechen eine klare und überzeugende Geschichte: Wir werden dieses Rennen gewinnen.

Biden sagte, er sei besonders stolz darauf, Arizona und Georgia blau zu färben, und sagte, dass es den Demokraten gelungen, sei, "die blaue Mauer wieder aufzubauen."

Wir haben die blaue Mauer in der Mitte des Landes wieder aufgebaut, die vor nun vier Jahren zerbröckelte: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, das Kernland dieser Nation.

Biden kündigte an, er und Vize-Kandidatin Kamala Harris hätten damit begonnen, an Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu arbeiten. Biden wirft Trump in der Corona-Krise vor, versagt zu haben. Die Auszählung der Ergebnisse der Wahl vom Dienstag ging unterdessen weiter. Nach derzeitigem Stand müsste Biden nur noch den Bundesstaat Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten gewinnen, um sich die für den Sieg nötige Mehrheit von 270 Wahlleuten zu sichern.

Nach den bereits entschiedenen Rennen in der Mehrzahl der US-Bundesstaaten verfügt der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama bereits über mindestens 253 Stimmen. Auch in Georgia, Arizona und Nevada lag er vorn. Dagegen sah es für Trump in North Carolina und Alaska gut aus - was ihm allerdings nicht reichen würde.

Die Auszählung zieht sich bei der diesjährigen US-Wahl wegen der hohen Wahlbeteiligung und der Corona-Pandemie hin. Viele Bundesstaaten hatten unter anderem ihre Regeln für die Briefwahl angepasst, um die Wähler nicht einer Infektionsgefahr im Wahlbüro auszusetzen.

Trump will sich mit einer Wahlniederlage nicht abfinden. Er kündigte eine Klagewelle an und spricht von systematischem Wahlbetrug.

(rt deutsch/dpa)