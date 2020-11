Erste Demonstrationen gegen Trump in Washington

Quelle: Reuters © Ralien Bekkers via REUTERS Leute auf den Straßen von Washington, D.C. während der Wahlnacht in den USA, 4. November 2020.

Während die Auszählung der Wählerstimmen in den USA in die Zielgerade einbiegt, gab es in Washington, D.C. erste Proteste gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte sich vorzeitig zum Sieger ausgerufen und einen Abbruch der Stimmenauszählung gefordert.

Während der Wahlnacht in den USA ist es zu ersten Protesten gekommen. In Washington, D.C. gingen laut Medienberichten Menschen auf die Straße und protestierten gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Dabei sollen auch Feuerwerkskörper entzündet worden sein. Los geht's, Demonstranten in Washington DC. Wir wissen, was das bedeutet. Sie haben verloren. pic.twitter.com/kptUZ62e7z — 🇺🇸 👍 · Yevaava 🇺🇸 (@yevaava) November 4, 2020 Obwohl die Demonstrationen weitgehend friedlich verliefen, wurden laut dem Nachrichtensender NBC in Washington mindestens drei Demonstranten verhaftet. Der Sender WTOP berichtete, dass sich unter den Demonstranten auch Mitglieder von Black Lives Matter und Shutdown DC befanden. Es soll sich nach Schätzungen der Medien um ungefähr 1.000 Leute gehandelt haben. Auch in Seattle und New York soll es zu einzelnen Kundgebungen gekommen sein. Mehr zum Thema – LIVE-Ticker zu den US-Präsidentschaftswahlen