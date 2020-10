Im Namen Trumps? "Mauer der Lügen" in New York errichtet

Einen Monat vor der Präsidentschaftswahl in den USA wurde in New York City ein riesiges Wandbild mit dem Titel "Wall of Lies" aufgehängt. Es dokumentiert die mehr als 20.000 Lügen, die US-Präsident Donald Trump seit seinem Amtsantritt in 2017 angeblich erzählt hat.

Jede der dargestellten Lügen wurde von der von der Trump-kritischen Zeitung Washington Post, die dem Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört, auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Am Rande des Projekt konnte man sich an einem Registrierungsstand gleich für die kommenden Wahlen eintragen.